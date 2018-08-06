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الإثنين، 06 أغسطس 2018 04:33 م
خالد صلاح
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إنقاذ 11 طفلا محتجزا فى مجمع بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:51 م
إنقاذ 11 طفلا محتجزا فى مجمع بولاية نيو مكسيكو الأمريكية الشرطة الأمريكية- أرشيفية
أ ش أ
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أنقذت أجهزة الشرطة المحلية فى ولاية نيومكسيكو الأمريكية، اليوم الإثنين، 11 طفلا كانوا محتجزين منذ عدة أشهر فى ظروف مزرية بمنطقة صحراوية نائية داخل مجمع بالقرب من حدود الولاية مع كولورادو.

وقالت السلطات وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى وضع المجمع تحت المراقبة منذ أسبوعين، إلا أن عملائه لن يجدوا ما يثير الريبة لتفتيشه من الداخل، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال تتراوح بين عام واحد و 15 عاما.

وأضافت السلطات، أن الشرطة الأمريكية بولاية نيو ميكسيكو اعتقلت شخصين يشتبه فى ارتباطهما بالجريمة.

 

 


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