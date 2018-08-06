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إنفوجراف.. 5 قطاعات تقود ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من 2018

الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:03 م
إنفوجراف.. 5 قطاعات تقود ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من 2018 ارتفاع صادرات مصر
كتب – إسلام سعيد
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عقب إعلان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2018 زيادة بنسبة 14% لتسجل 12.7 مليار دولار، يقدم اليوم السابع فيديوجراف عن القطاعات التصديرية التى تقود ارتفاع الصادرات المصرية.

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- الصناعات الكيماوية ارتفعت بنسبة 26% لتسجل 2.5 مليار دولار.

 

- الصناعات الطبية ارتفعت لـ 16.3% حيث سجلت 249 مليون دولار.

 

- مواد البناء ارتفعت لـ9% ، حيث سجلت 2.8 مليار دولار.

 

- الملابس الجاهزة ارتفعت لـ 7.7 لتسجل 750 مليون دولار.

 

- الصناعات الهندسية الإلكترونية حققت زيادة 1.8% لتسجل 1.1 مليار دولار.

 

 

 


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