إعدام عجل بقرى بمجزر الحواويش بأخميم بسوهاج لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إعدام عجل بقرى يزن حوالى نصف طن بمجزر الحواويش بأخميم لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، يأتى ذلك فى اطار خطة المحافظة للرقابة على المجازر وتشديد الرقابة على اللحوم المذبوحة والمجمدات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .

ومن جانبه قال محمد ابو ضيف مدير عام الطب البيطرى انه تم تشكيل لجنة بناء على تعليمات المحافظ ضمت كلا من مدير مجزر الحواويش، ومدير الإدارة البيطرية، ومدير عام المجازر بالاشتراك مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ووكيل مباحث التموين بسوهاج، حيث تم إعدام عجل يزن 450 كيلو جرام نظرا لأن لحومه محمومة ولم تنزف النزيف الكامل الطبيعى، مما ادى إلى تراكم الدماء فى الذبيحة وبالتالى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وقد أقرت اللجنة عدم صلاحيتها بالمحضر رقم 3414 إدارى أخميم ، وتم الإعدام بقرار من النيابة العامة والدفن بالطريقة الصحية السليمة.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بإحكام الرقابة والسيطرة على الاسواق واللحوم بانواعها، والمرور على المجازر بنطاق المحافظة لمتابعة أعمال الذبح والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة واستخدام الأختام الجديدة، واحكام الرقابة على أماكن تداول اللحوم والسلع الغذائية بنطاق المحافظة .