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إعادة فتح شارع البطل أحمد عبد العزيز بعد رفع حطام سيارة كوبرى أكتوبر

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:23 م
إعادة فتح شارع البطل أحمد عبد العزيز بعد رفع حطام سيارة كوبرى أكتوبر انفجار سيارة بمطلع كوبرى أكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع البطل أحمد عبد العزيز، وإلغاء جميع التحويلات المرورية التى أجريت، بسبب وقوع انفجار سيارة ملاكى، وتهشم عدة آخر من السيارات بمطلع كوبرى أكتوبر، وذلك بعد رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور، مع انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات، وانتهاء النيابة من معاينة موقع الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر، بوقوع انفجار فى سيارة ملاكى نتج عنه كثافات مرورية بالطريق وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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