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إصابة 11 مواطنا فى حادثى إنقلاب سيارة وتوك توك بمدينة إسنا

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:57 م
إصابة 11 مواطنا فى حادثى إنقلاب سيارة وتوك توك بمدينة إسنا حادث
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب 11 مواطنا فى حادثين منفصلين بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، إثر إنقلاب سيارة أجرة وتوك توك بالطريق الزراعى، وتم نقل المصابين للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحادث الأول كان بإنقلاب سيارة بمدينة إسنا، وأسفر عن إصابة كل من "ر.ب" 44 سنة"، و"س.م" 33 سنة، و"ف.ح" 42 سنة، و"ر.ب" 44 سنة، و"أ.ع" 28 سنة، و"ا.ط" 24 سنة، و"أ.م" 16 سنة، و"إ.إ" 26 سنة، و"أ.ع" 25 سنة، فتم نقلهم لمستشفيات الأقصر الدولى وإسنا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

والحادث الثانى كان بإنقلاب توك توك بالطريق الزراعي بقرية أصفون، وأسفر عن إصابة كل من "ه.م.ف" 27 سنة، و"أ.ا" 15 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد، فتم نقلهما لمستشفى إسنا المركزى، وتمت تحرير محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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