إزالة 749 حالة إشغالات وتحرير محاضر للمخالفين بمطوبس ودسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينتى دسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، حملتى إزالة التعديات والانشغالات، بالتعاون مع مجلس المدينتين وقوات الأمن بتوجيهات من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .

قال اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات والإشغالات بشارع بورسعيد، وحررت الحملة 25 محضر إشغال طريق، و9 محاضر نظافة، وتمكنت الحملة من إزالة 329 حالة اشتغالات، وإزالة 9 إعلانات بدون ترخيص.

وأضاف اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، للـ "اليوم السابع"، أنه تم إزالة 420 حالة إشغالات بمناطق متفرقة بمدينة دسوق، منها بشارع سعد والشوارع الفرعية منه، وفتح هذه الشوارع للمارة بساحة الغلال وشارع الجمهورية والنادى والميدان الإبراهيمى، مؤكداً على استمرار الحملة لإعادة الانضباط للشارع الدسوقى بأماكن متفرقة بمدينة دسوق تباعا بجميع شوارع المدينة.