إزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة المنشاة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات بناحية شارع البحر، تم خلالها إزالة 4 حالات تعدى على أملاك الدولة، وذلك بالاشتراك مع قوات مركز شرطة المنشاة، وباستخدام معدات الوحدة، وجارى أعمال المتابعة بصفة مستمرة ورصد التعديات .

وشدد عبد المنعم فى بيان، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.