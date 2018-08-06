إحالة طبيب وإداريين للتحقيق بمركز ديرمواس بالمنيا بسبب الغياب

كتب فريق المحافظات

أحالت فاطمة عثمان نائبة رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، طبيب الوحدة الصحية بجزيرة التل واثنين من الإداريين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار وتعطيل المصلحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لنائبة رئيس المركز على عدد من القطاعات الخدمية للوقوف على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل وانجاز المهام الموكلة لهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت نائبة رئيس المركز أعمال إضافة المواليد على البطاقات التموينية بعدد من مكاتب التموين بقرى كفر خزام وتل بنى عمران وذلك للوقوف على مدى انضباط سير العمل وتيسير الإجراءات للمواطنين.

وتفقدت النائبة مشروع المعديات للاطمئنان على ضوابط التحصيل واشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية ومدى الالتزام بالتسعيرة المقررة لاستقلال المعديات.

على جانب أخر، سلمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، عدداً من الأجهزة التعويضية للأشخاص من ذوى الإعاقة وإعانات ماليه وملابس وسلع غذائية للمستحقين من الاكثر احتياجا بهدف رفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل من أبناء المركز.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جمال وعماد حسن نواب رئيس المركز ومصطفى عبده رئيس قرية الببهو و إبتسام محمد على مدير إدارة شئون المرأة.

عبر الأهالى عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل القائمين على توفير الاحتياجات والأجهزة الضرورية للمواطنين من ذوى الإعاقة ومحدودى الدخل وتقديم يد العون لهم.

و تم اختيار الحالات المستفيدة من قبل اللجنة المشكلة لفحص الحالات والوقوف على مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا عن فتح قاعة الوحدة المحلية بدلجا أمام الأهالى لإضافة المواليد وذلك للتخفيف على المواطنين من عبء التكدس والزحام فى إضافة المواليد أمام مكاتب التموين والتيسير عليهم فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وكان على غلاب رئيس مركز ديرمواس، قد وجه بفتح مكتب خدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية أمام الأهالى، كمقر لإضافة المواليد مع توفير كافة الاحتياجات لموظفى التموين لانجاز المهام على أكمل وجه وتذليل كافة الصعاب أمامهم لتقديم خدمة تليق بالمواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

و بدأت جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظة بداية من أول أغسطس ولمدة 3 أشهر باستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية وفقاً للجدول الزمنى المعلن عنه.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، 35 حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية اسمو العروس بمساحة فدان و 15 قيراط و 6 سهم، بالإضافة إلى إزالة حالتين إشغال طريق بمساحة 16 متر ونصف وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية ووحدة ازالة التعديات وشرطة المرافق.

قال على غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى التصدى لأى تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة اى حالة تعدى فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

كما تنظم مديرية الطب البيطرى بالمنيا عددا من القوافل البيطرية المجانية على مدار شهر أغسطس الجارى و ذلك ضمن خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة على مستوى المحافظة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى فصل الصيف.

أوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى أن القوافل تتم بالتعاون بين إدارة الرعاية و العلاج بالمديرية والهيئة الإنجيلية ووفقا لبرنامج زمنى محدد ، لتصل إلى القرى الأكثر احتياجا والتى تزخر بالثروة الحيوانية حيث تجوب القوافل قرى "البيهو ، بنى غنى ،الطيبة" بسمالوط، و قرى "أبو جرج ، الناصرية" ببنى مزار و قرى "تله ، صفط الغربية ، سوادة ، طهنشا ، البرجاية" بالمنيا، و قرية بلهاسة بمغاغة ، وقرية ابوقرقاص البلد بمركز أبوقرقاص.

قال مدحت القاضى رئيس مركز سمالوط بالمنيا، إن الوحدة المحلية بدأت فى أعمال انشاء بوابة مدينة سمالوط من الناحية الجنوبية، والتى ينفذها جهاز الخدمة الوطنية وتحت اشراف الوحده الفنيه الهندسية بالمحافظة.

وأضاف رئيس المركز أن البوابة سيتم انشائها خلال تسعة أشهر وفقاً لجدول زمنى محدد لافتاً إلى أن تصميم البوابة قامت بتنفيذه وحدة التجميل بالمحافظة.

وستشمل أعمال إنشاء بوابة المدخل الجنوبى للمدينة على كورنيش بطول 70 متر على جانبى الطريق مما يضيف لمسه جماليه ليس للمدينه فقط بل لمركز سمالوط باكمله.



بدء انشاء بوابة المدخل الجنوبي لمدينة سمالوط