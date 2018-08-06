إجلاء 1000 شخص من جزر جيلى فى إندونيسيا جراء الزلزال

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أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء ما يقرب من ألف سائح أجنبى وزائر محلى من جزر جيلى التى تتكون من أشهر ثلاث جزر فى لومبوك وغرب نوسا تينجارا على خلفية الزلزال الذى ضرب البلاد الليلة الماضية.

وذكرت الوكالة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم إجلاء 358 سائحا من جزيرة لومبوك منذ صباح اليوم إلى ميناء بانجسال فى الجزء الشمالى من بينهم 148 أجنبيا و210 زوار محليين..مشيرة إلى أن عملية الإجلاء يتم تنفيذها على مراحل باستخدام قوارب مطاطية.