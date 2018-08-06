أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-8-2018.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حق اكتتاب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، التوفيق للتأجير التمويلى، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الإسماعيلة الوطنية للصناعات الغذائية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه

أأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 874.348 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 159 مليون ورقة مالية بقيمة 529 مليون جنيه عبر تنفيذ 17 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.87% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.52%، والعرب على 7.61% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.68%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 24.2 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه، 31.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15645 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2577 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.80% ليغلق عند مستوى 15583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% عند مستوى 746 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 40 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 82 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 16.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.92%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.78 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 7.95 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.52%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بسعر إغلاق 7.45 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.47%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.49 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.15%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى-1 بسعر إغلاق 1.21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 31.25%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما 1 بسعر إغلاق 0.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.08%

- حق الاكتتاب لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو-2 بسعر إغلاق 0.17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 13.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.52%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو بسعر إغلاق 8.58 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%