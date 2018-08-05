5 ملفات على مائدة وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

أصدر الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف قرارا بتعيين الشيخ محمد خشبة وكيلا لأوقاف الإسكندرية بعد قرار نقل الشيخ محمد العجمى، وكيلاً لأوقاف السويس، وبعد صدور القرار هناك ملفات هامة على مائدة وكيل أوقاف الإسكندرية الجديد وهى :-

1- فتح ملف الجمعيات وإحكام السيطرة على ملحقات المساجد من فصول تقوية ودار مناسبات ووضع رقابة مشددة عليها.

2- تشديد الرقابة على الخطباء وخاصة غير المتخصصين فى إعتلاء المنبر بدون تصريح وزارى وتفعيل اللجان الرقابية وجولات المفتشين خاصة فى المناطق البعيدة للتأكد من سيطرة الأوقاف على المساجد.

3- تكثيف القوافل الدعوية فى معاقل الدعوة السلفية لفرض سيطرة الأوقاف على المساجد فى هذه المناطق خاصة غرب الإسكندرية.

4- تشديد الرقابة على الزوايا الصغيرة والألتزام بقرار منع إقامة صلاة الجمعة بها والاكتفاء بالمساجد الكبرى ومنع إقامة الدروس بداخلها.

5- فتح ملف صناديق التبرعات الغير قانونية ومنع جمع تبرعات داخل المساجد ومحاسبة الأئمة من يثبت تورطه فى جمع أموال بدون إذن ومعرفة من الأوقاف .