5 مشروعات استراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية- أسماء على بدر

أطلقت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من المشروعات الاستراتيجية لتنمية وتطوير الميناء ووضعه على الخريطة التجارية والسياحية العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك فى خطة استراتيجية حتى عام 2035 وهى كالآتى:

1- أعمال التكريك التى تمت على المجرى الملاحى الخارجى للميناء وكذلك الممر الداخلى للوصول لعمق 15 مترا لاستقبال السفن العملاقة.

2- مشروع الجراج متعدد الطوابق

3- إنشاء محور كوبرى الدخيلة

4- الوصلة التى تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى

5- مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية