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5 مشروعات استراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية.. تعرف عليها

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:28 ص
5 مشروعات استراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية.. تعرف عليها ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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أطلقت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من المشروعات الاستراتيجية لتنمية وتطوير الميناء ووضعه على الخريطة التجارية والسياحية العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك فى خطة استراتيجية حتى عام 2035 وهى كالآتى:

1-  أعمال التكريك التى تمت على المجرى الملاحى الخارجى للميناء وكذلك الممر الداخلى للوصول لعمق 15 مترا لاستقبال السفن العملاقة.

2-   مشروع الجراج متعدد الطوابق

3-   إنشاء محور كوبرى الدخيلة

4-  الوصلة التى تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى

5-  مشروع إنشاء المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية

 

 

 

 


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