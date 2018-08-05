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الأحد، 05 أغسطس 2018 11:34 م
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4 قرارت جديدة للتيسير على طلاب مركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:28 م
4 قرارت جديدة للتيسير على طلاب مركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء مدرسة بالشيخ زويد - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان لها تيسيرات جديدة للطلبة من أبناء مركزى الشيخ زويد ورفح وهى..

1 ـ التيسير على أولياء أمور طلاب مركزى (الشيخ زويد ــ رفح) من حيث قبول ملفات الحاق الطلاب بهذين المركزين فى بقية الإدارات بالصف الأول الابتدائى إذا رغبوا فى ذلك.

2 ــ التيسير على طلاب إدارتى (الشيخ زويد ــ رفح) من حيث قبول ملفات الحاق الطلاب بهاتين الإدارتين فى بقية الإدارات بالصف الأول الثانوى (عام / فنى) دون التنسيق بإداراتهم الأصلية إذا رغبوا فى ذلك مع اعتبار ذلك حالة استثنائية لهذا العام فقط نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها المحافظة).

3 ــ طلاب المدارس الرسمية للغات الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى نفس العام والحاصلين على مجموع الالتحاق بالصف الأول الثانوى العام حسب القرار الصادر فى نفس العام من المديرية يلحقون لأقرب مدرسة ثانوى عام لمحل إقامتهم إذا رغبوا فى ذلك.

4 ــ طلاب المدارس الخاصة الحاصلين على الشهادة الإعدادية فى نفس العام والحاصلين على مجموع الالتحاق بالصف الأول الثانوى حسب القرار الصادر فى نفس العام من المديرية يلحقون لأقرب مدرسة ثانوى عام رسمية لمحل إقامتهم إذا رغبوا فى ذلك.


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