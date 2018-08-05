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%37 ارتفاع بقروض بنك "التصدير والاستيراد" الصينى لمبادرة الحزام والطريق

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:16 م
%37 ارتفاع بقروض بنك "التصدير والاستيراد" الصينى لمبادرة الحزام والطريق الرئيس الصينى
بكين : أ ش أ
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أعلن بنك التصدير والاستيراد الصيني ارتفاع حجم قروضه لمبادرة (الحزام والطريق) بواقع 37% على أساس سنوي خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري.

 

وقال البنك - في بيان اليوم الأحد  "إن القروض الخاصة، التي يصل إجماليها إلى 130 مليار يوان (حوالي 19 مليار دولار أمريكي)، لمشاريع تمت مناقشتها في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي العام الماضي، تم تنفيذها جميعا من خلال اتفاقات".

 

وقال رئيس البنك هو شياو ليان "إن المصرف سيواصل الحفاظ على نمو معتدل ومتوسط في الأعمال في النصف الثاني من العام، مع تعميق الإصلاح ومواجهة المخاطر المالية.. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2017 قدم البنك قروضا تزيد على 930 مليار يوان (141 مليار دولار)، وحتى نهاية مارس هذا العام، بلغت قيمة القروض التي قدمها البنك لدول على طول الحزام والطريق أكثر من 810 مليارات يوان (122.9 مليار دولار)، بزيادة 29.7% على أساس سنوي".

وتهدف مبادرة (الحزام والطريق) إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا بمحاذاة طريق الحرير القديم وما دونه، حيث يمثل التعاون الصناعي جانبا محوريا فيها.

 

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