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3077 طلب لتقنين أراضى الدولة بمركز إطسا بالفيوم

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:18 ص
3077 طلب لتقنين أراضى الدولة بمركز إطسا بالفيوم الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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قال الدكتور بسام عزام رئيس مجلس ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المركز يحتل المرتبة الأولى على مستوى المحافظة فى عدد طلبات تقنين أراضى الدولة، حيث بلغ عدد طلبات التقنين فيه 3077 وبلغ عدد طلبات التقنين المسجلة بالمنظومة الإلكترونية 2261 طلب فحص و2064 طلب معاينة.

ولفت عزام إلى أن ماتم تحصيلة حتى الآن من رسوم الفحص 3 مليون و525 ألف و750 جنيه، وما تم تحصيله من رسوم المعاينة مليون و837 ألف و23 جنيه، وبلغ إجمالى الرسوم التى تم تحصيلها من الفحص والمعاينة حتى 31/7/  5 مليون و 362 ألف و773 جنيه تحت مسمى فحص ومعاينة، وتم إيداع المبلغ كاملا فى حساب حق الشعب، لافتا إلى أن لجان التسعير تقوم بأعمالها لتحديد سعر كل ملف وسيقوم المواطن بدفع 25% من المبلغ ويتم سداد الباقى على أقساط. 

 

 


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