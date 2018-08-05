"‏أوقاف القليوبية" تشن حملة تفتيشية على 100 مسجد

القليوبية نيفين طه

انطلقت، اليوم الأحد، حملة تفتيشية موسعة رأسها الشيخ موسى حسن موسى مدير إدارة أوقاف قليوب، وضمت مفتشى الإدارة الشيخ إبراهيم رزق، والشيخ حسن أبو سنة، والشيخ السيد عبد النظير، والشيخ سيد أبو لواية.

وتفقدت اللجنة نحو 100 مسجد بقرى طنان وجزيرة النجدى والسد وكوم أشفين وبلقس وزاوية النجار وقليوب البلد، وتابعت جميع أنشطة المساجد من الناحيتين الدعوية والإدارية.

أشادت اللجنة بالأداء المتميز للعاملين بمعظم المساجد وفى الوقت نفسه تقرر خصم بدل درس الراحة والقافلة لعدد قليل من الأئمة الذين ثبت تقصيرهم فى أدائهم وتحويلهم للتحقيق لردعهم.

وجاءت تلك الجولة لتستهدف المتابعة اللصيقة لأنشطة الدعوة الإسلامية، وضبط أداء العاملين بالمساجد، وتحفيز الملتزمين على استمرار مواصلة جهودهم المشكورة، وتقويم المتراخين المقصرين فى أداء دورهم.‏