video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وكيل "شباب البرلمان": تصرفات اتحاد كرة القدم مريبة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:45 م
وكيل "شباب البرلمان": تصرفات اتحاد كرة القدم مريبة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان -أرشيفية
كتب محمد أبو عوض
إضافة تعليق

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن تصرفات اتحاد كرة القدم مريبة، وتشهد حالة من التخبط، ظهر ملامحها فى التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب، والمتهم فى إسبانيا بعدد من القضايا، وتم الاتفاق معه على أنه فى حالة الحكم عليه لن يتم الدفع الشرط الجزائى الخاص به، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب بقيمة مالية عالية جداً، على الرغم من أن استقطاب مدرب مصرى كان أفضل.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يصدر قرار من قبل البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق بناء على الطلب الذى تقدم به النائب فرج عامر رئيس اللجنة حول كشف الملابسات والمخالفات التى شهدتها بعثة المنتخب الأول لكرة القدم فى كأس العالم بروسيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد الكرة يعفى أجيرى من الشرط الجزائى حال إيقافه بسبب التلاعب بالنتائج

ON SPORT فى عيون مشاهير الكرة.. محمد فضل: أحدثت نقلة نوعية فى مفهوم التغطية الرياضية.. وليد صلاح: تقدم وجبة دسمة تلبى طموحات المشاهد.. أحمد سامى: الاحترافية سر النجاح.. وشوبير: نسعى للحفاظ على الريادة الإعلامية

اتحاد الكرة يصرف 240 ألف دولار مقدم تعاقد لأجيرى

وزير الرياضة يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية لبحث عودة الجماهير

اخبار البرلمان

اتحاد الكرة




لا تفوتك
القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

القوات المسلحة: مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

محمد صلاح أفضل لاعبى ليفربول فى مباراة نابولى .. فيديو

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

لبيك اللهم لبيك.. ننشر دليل الحجاج لمناسك الحج بإشراف الأزهر الشريف.. ما يجب على الحاج فعله قبل وأثناء الإحرام استعدادا لأداء الركن الخامس من الإسلام منذ بداية الإحرام وحتى التحلل منه

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أشهر

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

الأهلي يخوض المران الأخير في التتش اليوم قبل مواجهة المصري

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة