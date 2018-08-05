وكيل "شباب البرلمان": تصرفات اتحاد كرة القدم مريبة

كتب محمد أبو عوض

قال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن تصرفات اتحاد كرة القدم مريبة، وتشهد حالة من التخبط، ظهر ملامحها فى التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب، والمتهم فى إسبانيا بعدد من القضايا، وتم الاتفاق معه على أنه فى حالة الحكم عليه لن يتم الدفع الشرط الجزائى الخاص به، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب بقيمة مالية عالية جداً، على الرغم من أن استقطاب مدرب مصرى كان أفضل.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يصدر قرار من قبل البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق بناء على الطلب الذى تقدم به النائب فرج عامر رئيس اللجنة حول كشف الملابسات والمخالفات التى شهدتها بعثة المنتخب الأول لكرة القدم فى كأس العالم بروسيا.