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وكيل "تعليم القليوبية" يحيل مسئولى امتحان طالب مكان آخر للنيابة الإدارية

الأحد، 05 أغسطس 2018 04:26 م
وكيل "تعليم القليوبية" يحيل مسئولى امتحان طالب مكان آخر للنيابة الإدارية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية نيفين طه
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أحال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، المسئولين بإدارة تعليم كفر شكر عن قيام طالب بإجراء امتحان ماده الجبر بمدرسة الدكتور مصطفى خليل مكان طالب آخر مقيم بإيطاليا، للنيابة الإدارية.

 

وأكد عجلان، لـ"اليوم السابع"، على أن النيابة هى التى تفصل فى الواقعة وأنه لن يسمح بوجود أى فاسد أو التستر عليه.

 

كانت شهدت مديرية تعليم القليوبية واقعة أداء الطالب يوسف هشام الامتحان بدلا من الطالب محمد رضا المقيم حاليا بإيطاليا، وذلك بمادة الجبر بالدور الثانى بمدرسة الدكتور مصطفى خليل بإدارة كفر شكر التعليمية، ما أدى إلى تقدم مدير الإدارة باستقالته عقب صدور قرارًا بإحالته للنيابة.

 

وكذلك إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد واعتبار العام رسوب ضمن عدد مرات الرسوب المسموح بها لأداء الامتحان قانونا وذلك لقيامه بأداء الامتحان بدلا من زميله بمادة الجبر بالدور الثانى للعام الدراسى 2017/2018م يوم 8/7/2018م وذلك تطبيقا لنص المادة (3) و(9) من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018م بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه كما أنه تم إحالة كافة أوراق الواقعة إلى النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، وذلك لجسامة المخالفة الثابتة ضد المتورطين فيها.


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