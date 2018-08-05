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الأحد، 05 أغسطس 2018 12:09 م
خالد صلاح
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وصول رؤساء جيبوتى وكينيا وجنوب السودان للخرطوم لتوقيع اتفاق السلام

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:42 ص
وصول رؤساء جيبوتى وكينيا وجنوب السودان للخرطوم لتوقيع اتفاق السلام البشير وسلفاكير
الخرطوم / أ ش أ /
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وصل إلى الخرطوم صباح اليوم الأحد، كل من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس جيبوتى إسماعيل عمر جيلا، ورئيس دولة كينيا أوهورو كنياتا، ورئيس وزراء الصومال حسن على خيرى، وذلك للمشاركة وحضور مراسم التوقيع النهائى على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، الخاص بقضايا الحكم وقسمة السلطة والترتيبات الأمنية، الذى يتم بقاعة الصداقة الرئاسية.

وكان فى استقبالهم بمطار الخرطوم الدولي، الرئيس السودانى عمر البشير، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة .

وتجرى مراسم التوقيع تحت رعاية الرئيس السودانى عمر البشير -الذى استضافت بلاده جولة المفاوضات وتولت الوساطة بين الفرقاء الجنوبيين بتفويض من منظمة - إيجاد - وذلك بمشاركة إقليمية ودولية .

يذكر أن الوساطة السودانية لرعاية هذا الاتفاق جاءت بناء على تفويض من قمة الإيجاد الاستثنائية فى 21 من يونيو الماضي، حيث تم تكليف الرئيس البشير بقيادة مبادرة وجولة ثانية من جولات التفاوض المباشر بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وقائد المعارضة رياك مشار، حول القضايا العالقة بشأن الحكم والترتيبات الأمنية .

وتم التوقيع بين الفرقاء الجنوبيين على إعلان الخرطوم يوم 27 من يونية، وأعقبه التوقيع على اتفاق الترتيبات الأمنية يوم 6 يوليو الماضي، ومن ثم تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية قسمة السلطة بتاريخ 25 من يوليو المنصرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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