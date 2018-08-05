وسائل إعلام: الصين لن تقبل "بابتزاز" أمريكا فى مجال التجارة

بكين (رويترز)

قالت وسائل الإعلام الرسمية فى الصين أمس السبت، إن التعريفات الجمركية الانتقامية التى أعلنت الحكومة فرضها على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار أظهرت تصرفا حكيما من جانب بكين واتهمت الولايات المتحدة بالابتزاز.

وكشفت وزارة المالية الصينية فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الإضافية على خمسة آلاف و207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بنسب تتراوح بين خمسة و25 %.

وجاء الرد فى أعقاب اقتراح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 فى المئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز وهى صحيفة نصفية تديرها صحيفة الشعب اليومية فى تعليق "الإجراءات المضادة التى اتخذتها الصين تتصف بالتعقل".

وتابعت الصحيفة فى تعليقات تكررت فى التلفزيون الرسمى "الصين لن تندفع فى منافسة مع الولايات المتحدة حول الأرقام".

وفرضت كل من الولايات المتحدة والصين رسوما على سلع من الدولة الأخرى بقيمة 34 مليار دولار فى يوليو تموز. ومن المتوقع أن تفرض واشنطن قريبا رسوما جمركية أكبر على سلع صينية إضافية بقيمة 16 مليار دولار وهو ما أعلنت الصين على الفور أنها سترد بالمثل عليه.

وقال التلفزيون الرسمى فى تعليق "الضغط الهائل الذى يمارسه البيت الأبيض والابتزاز أمر واضح بالفعل أمام المجتمع الدولى ... مثل هذا النهج من الابتزاز الهائل ضد الصين لن يؤتى ثماره".

وفى سلسلة من التغريدات قال ترامب إنه لا يتفق مع هذا التحليل.

وقال ترامب "التعريفات الجمركية تحقق المستهدف منها أفضل مما توقع أى أحد، إنها تضر بالفعل باقتصادهم" مشيرا إلى هبوط كبير فى البورصة الصينية.

وزعم ترامب أن الصين تجرى محادثات مع الولايات المتحدة حول التجارة لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال إن إدارته ستواصل فرض تعريفات جمركية إذا لم تقبل دول أخرى الجلوس إلى مائدة التفاوض بشأن التجارة. ومضى يقول "نحن نستخدمها (التعريفات الجمركية) من أجل التفاوض على اتفاقات تجارية عادلة".