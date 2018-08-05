وزير خارجية جيبوتى: تحقيق السلام فى جنوب السودان هو هدف الاتحاد الأفريقى

الخرطوم (أ ش أ)

قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى بدولة جيبوتى محمود على يوسف، إن تحقيق السلام فى جنوب السودان، هو هدف الاتحاد الأفريقى والمنظمات الإقليمية، التى دائما تحاول حل المشكلات التى تعصف بالدول الأفريقية .

وأضاف يوسف - فى تصريح صحفى خلال مرافقته رئيس دولة جيبوتى لحضور توقيع اتفاق السلام فى جنوب السودان، اليوم الأحد بالخرطوم - "إننا فى منظمة الإيجاد نسعى منذ عدة سنوات لإنهاء الصراع بين الفرقاء فى جنوب السودان، وعقد اتفاق سلام بينهم، مؤكدا أن تحقيق الأمن والسلام فى دولة جنوب السودان، سوف يعود بالإيجاب على استقرار المنطقة بأسرها".

وأشاد الوزير بدور الاتحاد الأفريقى ومنظمة إيجاد، وكذلك جهود الخرطوم والرئيس السودانى عمر البشير، فى قيادة الوساطة بين فرقاء الجنوب، التى كلفته بها قمة إيجاد، حتى تم التوصل لاتفاق بينهم.