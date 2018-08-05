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وزير خارجية إيطاليا: روابط تاريخية طويلة وقواسم مشتركة بين القاهرة ورما

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:58 م
وزير خارجية إيطاليا: روابط تاريخية طويلة وقواسم مشتركة بين القاهرة ورما سامح شكرى مع نظيره الإيطالى إينزو موافيرو ميلانيزى
كتب سمير حسنى - أحمد جمعة
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قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه بحث مع وزير خارجية إيطاليا اينزو ميلانيزى قضية الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحة تلك الظاهرة، مؤكدا أن مصر تتطلع لزيادة التعاون بين البلدين والضوابط بين الشعبين المصرى والإيطالى، موضحا أن الجالية الإيطالية ساهمت بشكل كبير فى مجالات حياة كثيرة فى مصر، مشيرا للعلاقات التاريخية التى تجمع القاهرة وروما.

 

بدوره قال وزير الخارجية الإيطالى اينزو ميلانيزى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن زيارته لمصر تأتى بعد عدة سنوات، مشيرا إلى أن الموضوعات التى تم التباحث حولها فى غاية الأهمية، موضحا أنه تم التباحث حول التعاون على المستوى الثقافى والتحديات بين البلدين، مشيرا لوجود روابط تاريخية وقواسم مشتركة على المستوى الثقافى بين القاهرة وروما.

 

وأكد وزير الخارجية الإيطالى، أنه تم التباحث حول الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الجهود المشتركة بين البلدين مسألة محورية وهامة، مشددا على أهمية دعم تنمية الدول المصدرة للهجرة لوقف عمليات تدفق المهاجرين.

 

وأشار وزير الخارجية الإيطالى أن مصر تتعامل بشكل رائع وإيجابى مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، مشددا على أهمية الترحيب بالمهاجرين من منظور التعاضد لكن الأهم تحسين الظروف فى الدول المصدرة للمهاجرين، مؤكدا أن التعامل مع تدفقات الهجرة غير الشرعية ضرورة لإدارة عملية الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أنه تم التباحث حول قضية مكافحة الإرهاب فى المنطقة لأنها دامت لفترة طويلة وضرورة أن يتم إيجاد حل لمكافحة الإرهاب.


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سامح شكرى

وزير الخارجية الايطالى

الهجرة غير الشرعية




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