وزير النقل: 5.6 مليار جنيه متطلبات عاجلة لصيانة وتطوير بنية السكة الحديد

كتبت هند مختار

قدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عرضًا خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، حول الوضع الراهن لمرفق السكة الحديد والمشكلات التى تواجه هذا المرفق الحيوى والتى يمكن إجمالها فى تقادم البنية التحتية وأساطيل الجر والعربات للعمر الافتراضى، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل، ووجود نقص فى العمالة الفنية.

وأشار عرفات، إلى وجود 791 جرارًا منها 389 جرارًا تجاوز عمره الأربعين عامًا، ووجود 3012 عربة للركاب منها 1698 عربة تجاوز عمرها الأربعين عامًا، هذا فضلًا عن 3271 عربة بضائع تجاوز عمرها الأربعين عامًا من أصل 8581 عربة، موضحًا أن الهيئة تقوم بتشغيل 836 رحلة على مدار الــ 24 ساعة فى اتجاهى الوجه القبلى والبحرى لنقل الركاب والبضائع.

ولفت الدكتور هشام عرفات، إلى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا داخل مرفق السكك الحديدية بإجمالى استثمارات تقدر بــ 56 مليار جنيه، وأبرزها تصنيع وتوريد عدد 100 جرار وإصلاح عدد 81 جرارًا بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة، وتطوير عدد 1089 مزلقانًا من اجمالى عدد 1332 مزلقانًا، فضلًا عن تطوير وتحسين عدد 181محطة من إجمالى 707 محطات.

وأوضح وزير النقل، أن الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تتضمن دراسة إيقاف مؤقت لعدد إضافى من الرحلات على الخطوط ذات الكثافة العالية لتوفير الوقت الكافى لأعمال صيانة السكك وتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات، هذا فضلًا عن دراسة إضافة وسيلة آمان لأجزاء "بواجى العربات" ( UIC ) لمنع سقوط أى أجزاء من "بواجى العربات"، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم تعديل عدد من العربات وجار الاستعداد لتعديل باقى العربات، هذا فضلًا عن إنشاء مجموعات جودة Quality Control بجميع الورش والأحواش للمرور على الجرارات والعربات بعد انتهاء أعمال الصيانة والوقوف على مدى صلاحية العربات للتشغيل.

وأكد الوزير هشام عرفات، على أن الإجراءات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة تتضمن أيضًا رفع كفاءة العنصر البشرى طبقا للخطط التدريبية التى يتم تنفيذها بمواقع العمل ومراكز التدريب، هذا فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات لسد عجز الوظائف الحرجة المتعلقة بالسلامة خلال الفترة (2018-2020).

وأوضح وزير النقل، أن المتطلبات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تقدر بحوالى 5.6 مليار جنيه تتعلق بصيانة الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية والمحطات، هذا بالإضافة إلى تحديث نظم المراقبة.