وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة بمنظومة تشغيل السكك الحديدية

(أ ش أ)

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعين منفصلين بهيئة السكك الحديدية مع مجلس إدارتها بتشكيله الجديد ومع مديرى المناطق التابعة للهيئة بحضور رئيس وقيادات الهيئة.

وذكرت وزارة النقل، فى بيان اليوم الأحد، أن عرفات ناقش خلال الاجتماعين كل إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظومة تشغيل السكك الحديدية، وكذلك جداول التشغيل وأعمال الصيانة الدورية للعربات والجرارات ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الهيئة المختلفة سواء بالنسبة لمشروع الإشارات أو المزلقانات أو المحطات أو أعمال تجديد السكة.

وأكد وزير النقل على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لهذه المشروعات لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للركاب، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق السلامة والأمان للراكب ووضع ضوابط صارمة للحفاظ على منظومة الأمن والسلامة بالسكك الحديدية.

كما أكد عرفات، خلال لقائه مع مديرى المناطق التابعة لهيئة السكك الحديدية، ضرورة تواجد المشرفين فى المواقع على مدار الساعة، وأن يتواجد كل مدير منطقة بشكل مستمر فى مواقع التشغيل وتقديم تقارير دورية عن الانضباط فى المزلقانات والمحطات والأبراج وغيرها من طوائف التشغيل، مشيرا إلى أن هناك جولات مفاجئة من إدارة المتابعة من الوزارة ستقدم تقارير عن حالة الانضباط فى كافة مواقع التشغيل ومدى الالتزام باللائحة التشغيلية للسكك الحديدية.

وناقش الوزير سبل مواجهة التهرب من دفع قيمة التذاكر والاستمرار فى عمل الحملات الانضباطية الخاصة بالتحصيل لزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على شبابيك التذاكر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذى يجب أن ترفع خلاله الهيئة درجة الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للركاب فى رحلات الذهاب والعودة.