وزير النقل: المواطن سيشعر بتحسن فى مرفق السكك الحديدية قبل 2019

كتب أحمد جودة

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطن سيشعر بتحسن فى مرفق السكك الحديدية قبل نهاية عام 2019، لافتا إلى أن الوزارة تكرس اهتمامها بداية بالبنية التحتية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، واستقدام أو تصنيع جرارات كثيرة وعربات جديدة لتدخل إلى الأسطول.

وأضاف "عرفات" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصرى، أن رفع كفاءة العنصر البشرى أحد آليات الوزارة عبر تدريب قوى فى موقع العمل، بالإضافة إلى تفعيل معهد تدريب وردان بمنطقة الخطاطبة، وبعد توقفه قومنا باحيائه من جديد، والتدريس لطلاب الإعدادية.