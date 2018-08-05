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وزير التنمية المحلية يشيد بجهود بنى سويف فى التدريب على مواجهة الكوارث

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:05 م
وزير التنمية المحلية يشيد بجهود بنى سويف فى التدريب على مواجهة الكوارث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب- أشرف عزوز
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أشاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالجهود التى قامت بها كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف تحت إشراف المحافظ المهندس شريف حبيب خلال التدريب العملى المشترك لعناصر الدفاع الشعبى والجهاز التنفيذى لمجابهة الأزمات والكوارث وتأمين الأهداف الحيوية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية .


وقال اللواء محمود شعراوى أن مشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضمن عناصر المشروع كان له الآثر الفعال والإيجابية فى تنفيذ كافة مراحله ، ووجه اللواء شعراوى بقيام مديرى المديريات بمحافظة بنى سويف بإعداد خطة تخصصية لمجابهة الأزمات والكوارث التى يمكن ان تواجه المحافظة ، وطالب وزير التنمية المحلية بتفعيل دور مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لأسلوب استقبال وإرسال الإشارات وإنذار الجهات المعنية .


وهدف التدريب تنمية مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الكوارث والأزمات من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل بالمحافظة فى ظل المخاطر والتهديدات المحتملة بنطاق محافظة بنى سويف ، وكذلك  أسلوب رفع حالات الاستعداد للجهاز التنفيذى للمحافظة والتنسيق بين أجهزتها ووزارتى الداخلية والقوات المسلحة ، وإدارة المواقف الطارئة من خلال السيناريوهات المعدة ومراجعة المخاطر والتهديدات بنطاق المحافظة .


وتم خلال التدريب تنفيذ عدد من الإجراءات منها رفع حالة الإستعداد للأجهزة التنفيذية والأهداف الحيوية وعرض التقارير التخصصية والفنية لمديري المديريات وفرض موقف طارئ واختبار عناصر النجدة والحماية المدنية والصحة والإسعاف وإنشاء معسكر إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة ، وتنفيذ اصطفاف بنسبة 50% من المركبات والمعدات بالمحافظة وعناصر الدعم ( المرور وشركة المياه والحماية المدنية والغاز ) والتوجه إلى جامعة بنى سويف لتكريم المتميزين فى فصول محو الأمية وأسر الشهداء والمرور على فصل محو الأمية لمراجعة خطة التدريس .
 

 

 

 


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مواجهه الكوارث




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