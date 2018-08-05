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وزير الأوقاف يعلن إطلاق صندوق استثمارى برأس مال 3 مليارات جنيه

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:03 م
وزير الأوقاف يعلن إطلاق صندوق استثمارى برأس مال 3 مليارات جنيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينما أطلق تأسيس صندوقين وقفيين التعليم، والبحث العلمى تم التبرع من قبل الأوقاف بمبلغ 50 مليون جنيه لكل صندوق.

 

وأضاف جمعة، خلال افتتاح الأوقاف الموسم الثقافى الصيفى، أن الأوقاف وضعت 100 مليون لرفع كفاءة القرى الأكثر فقرا، و100 مليون جنيه لأصحاب الأمراض المزمنة ليكون المبلغ النهائى 300 مليون جنيه.

 

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تفكر فى إطلاق صندوق الأوقاف الاستثمارى برأس مال 3 مليارات جنيه، ليرتفع إلى 10 مليارات جنيه خلال عامين، وتحسين دخل الأئمة، حيث تحدد الأوقاف حاليا مبلغ 300 مليون جنيه.

 

ولفت الوزير مختار جمعة، إلى أن ارتفاع دخول الوزارة سينعكس على أبناء الوزارة ولو لم تتوفر الموارد لما أطلقت الأوقاف أكاديمية تدريب تكلف 20 مليون جنيه، ووضع 40 مليون جنيه لنشر الفكر الإسلامى وسفر الدعاة للتدرب بالخارج، واستقدام مدربين عالميين وبناء مركز إسلامى بتنزانيا.

 

وأوضح جمعة، أن الوزارة سوف تعمل على تحسين وضع الأئمة كلما توافرت موارد، مضيفا أن التأهيل والتدريب هو مسار تحسين المستوى وكلما تميز الداعية سيتم مكافأته.

 


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