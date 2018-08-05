هربا من الحر .. مصرع طالب غرقا فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا

فريق المحافظات

لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه داخل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، هربًا من الحر.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة للعميد هشام حسن مأمور مركز سمالوط شرق، بوفاة "أحمد ا ج" 14عامًا، طالب مقيم بسمالوط البلد، غرقًا أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، برفقة ابن عمه.

بانتقال الرائد أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق وبرفقته النقيب أحمد برغوت تبين أنه لاتوجد شبهة جنائية، وأن الطالب، توفي غرقًا أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، هربًا من الحر.

وبسؤال والده "أنور ج" 49 عامًا، ترزي لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3792 إداري مركز شرطة سمالوط شرق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.