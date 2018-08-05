ننشر السيرة الذاتية لوكيل أوقاف الإسكندرية الجديد

وكان يتولى الشيخ محمد خشبة منصب وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ومن قبل ذلك تولى عدد من المناصب القيادية من مدير عام إدارة مدينة نصر وشرق القاهرة، ومدير عام إدارة المعادى والبساتين، ثم مدير عام إدارة السيدة زينب، ومدير عام إدارة عين شمس التى تولاها لمدة 4 سنوات خلال عام 2011 ووقت الثورة.