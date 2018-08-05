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الأحد، 05 أغسطس 2018 08:36 م
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ننشر السيرة الذاتية لوكيل أوقاف الإسكندرية الجديد

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:39 م
ننشر السيرة الذاتية لوكيل أوقاف الإسكندرية الجديد الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بتعيين الشيخ محمد خشبة، وكيلاً لأوقاف الإسكندرية بدلاً من الشيخ محمد العجمى، الذى تم نقله وكيلاً لأوقاف السويس على أن يتسلم عمله بالإسكندرية صباح غداً بمقر ديوان المديرية.

وكان يتولى الشيخ محمد خشبة منصب وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ومن قبل ذلك تولى عدد من المناصب القيادية من مدير عام إدارة مدينة نصر وشرق القاهرة، ومدير عام إدارة المعادى والبساتين، ثم مدير عام إدارة السيدة زينب، ومدير عام إدارة عين شمس التى تولاها لمدة 4 سنوات خلال عام 2011 ووقت الثورة.

 


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