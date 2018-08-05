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نقيب أطباء بنى سويف: مسشفى بنى سويف تخصصى يطبق عليها مبادرة الرئيس النموذجية

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:29 م
نقيب أطباء بنى سويف: مسشفى بنى سويف تخصصى يطبق عليها مبادرة الرئيس النموذجية الدكتور أحمد الشرقاوى نقيب أطباء بني سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قال الدكتور أحمد الشرقاوى، نقيب أطباء بنى سويف، إن مستشفى بنى سويف مازال تابعا للأمانة المركزية وفقا لقرار رئيس الوزراء، وفى ذات الوقت نموذجى ويطبق عليه مبادرة رئيس الجمهورية.

 

وأكد الشرقاوى، فى بيان له اليوم الأحد، على اختيار أكثر من 29 مستشفى فى عواصم المحافظات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتصبح نموذجية بغض النظر عن كونها عام أو تخصصى، لافتا إلى أن المقصود بالمستشفى النموذجى، هو توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لجميع التخصصات الدقيقة من جراحات" المخ والأعصاب، القلب نقل الأعضاء كلى، كبد ".

 

وأوضح نقيب أطباء بنى سويف، أن المستشفيات النموذجية تم دراستها من جميع الأوجه منذ عام 2015، وتقديم جميع الدراسات للرئيس فوافق عليها وتم رصد دعم وميزانية خاصة لها.


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