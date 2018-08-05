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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:51 م
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ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بمركز شباب الإسكندرية

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:50 م
ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بمركز شباب الإسكندرية جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير
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نظمت شركة الإسكندرية، ندوة توعية بمركز شباب سموحة، و ذلك فى إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز شئون البيئة، لنشر التوعية بأهمية ترشيد استخدامات مياه الشرب.

وتناولت الندوة أهمية ترشيد إستهلاك المياة وطرق الترشيد المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة سباكة خفيفة للتعرف على كيفية تصليح الادوات الصحية بالمنزل بطريقة صحيحة، وتم توزيع مطبوعات التوعية ومطبوعات للتنوية بالخط الساخن و إدارة تطهير الخزانات .

و فى نفس السياق قامت إدارة التوعية بالمشاركة فى القافلة الطبية بمنطقة "برج العرب"، وتم عمل ندوة توعوية عن أهمية الترشيد وسبل المحافظة على المياه، وطرق الترشيد المختلفة، وتم توزيع مطبوعات التوعية ومطبوعات للتنوية بالخط الساخن وإدارة تطهير الخزانات .

 

 

 


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