ناشطون سوريون: مقتل مدير مركز البحوث العملية فى انفجار بريف حماة

رويترز

أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد، بمقتل مدير مركز البحوث العلمية، عزيز إسبر، فى انفجار استهدف سيارته فى مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

وقال الناشطون، حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إن" اللواء فى قوات الجيش السورى عزيز إسبر مدير البحوث العلمية فى مصياف قتل مع سائقه إثر تفجير استهدف سيارته بريف حماة".

ولم تتمكن المصادر من تحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن عبوة مزروعة بالسيارة أم على الطريق وتم تفجيرها عن بعد.

واستهدف مركز البحوث العلمية فى مصياف بغارة إسرائيلية فى سبتمبر 2017، فيما تتهم الولايات المتحدة المركز بالمساعدة فى تطوير غاز السارين وصنع أسلحة كيماوية، لكن النظام السورى ينفى امتلاكه أى سلاح كيماوى منذ تدمير برنامجه فى عامى 2013-2014 بموجب اتفاق أمريكى روسى.