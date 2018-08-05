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نائب وزير المالية: طرح 4 شركات حكومية بالبورصة فى الربع الأخير من العام

الأحد، 05 أغسطس 2018 03:56 م
نائب وزير المالية: طرح 4 شركات حكومية بالبورصة فى الربع الأخير من العام أحمد كجوك نائب وزير المالية
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى جيدة ويتابعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشكل أسبوعى مع اللجنة الوزارية المختصة بملف الطروحات.

 

وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع فى مدينة شرم الشيخ، إنه يتم إعداد 4 شركات حكومية للطرح فى البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، مؤكدا على أن الهدف من الطروحات الحكومية ليست الحصيلة ولكن تنشيط البورصة المصرية وتوفير موارد لتلك الشركات للنمو.


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