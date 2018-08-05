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نائب زعيم حزب العمال البريطانى: الحزب سيواجه "عارا أبديا" إن لم يناهض السامية

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:11 م
نائب زعيم حزب العمال البريطانى: الحزب سيواجه "عارا أبديا" إن لم يناهض السامية جيريمى كوربين
رويترز
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زاد نائب زعيم حزب العمال البريطانى المعارض من الضغوط على زعيم الحزب جيريمى كوربين ، فيما يتعلق بمسألة معاداة السامية اليوم الأحد قائلا إن الحزب "قد يغرق في دوامة عار أبدى" ما لم يعالج الأزمة المتنامية.

وتعرض كوربين لإنتقادات جماعات يهودية لما وصفته بتساهله تجاه مناهضة السامية داخل حزبه ، فى أزمة تهدد وضعه فى وقت يواجه فيه حزب المحافظين الحاكم صعوبات فى توحيد صفوفه خلف خطة للخروج من الإتحاد الأوروبى.

وسعى كوربين لنزع فتيل الأزمة أمس السبت قائلا إنه يعالج "المشكلة الحقيقية" لمناهضة السامية ، لكن ذلك لم يكن كافيا للعديد من الجماعات اليهودية التى دعت واحدة منها وهى حركة العمال اليهود إلى العمل وليس الكلام.

وفي حديث مع صحيفة أوبزيرفر اليوم الأحد انتقد توم واطسون نائب زعيم الحزب كوربين قائلا "يتعين علينا إلقاء نظرة طويلة وعميقة على أنفسنا والوقوف مع ما هو حق وتقديم الحزب باعتباره أهلا لقيادة الأمة وإلا سيغرق في دوامة عار أبدى" ،وأضاف "أعتقد أن من المهم للغاية العمل على وقف تصعيد هذا الخلاف"

ودعا كوربين لتبنى تعريف مقبول دوليا لمعاداة السامية، ويقول حزب العمال إن لديه تحفظات على جزء من هذا التعريف لكنه أعاد فتح النقاش ليأخذ فى الاعتبار مخاوف اليهود.

 


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