نائب الرئيس اليمنى: حريصون على تجنيب اليمنيين مخاطر انتهاكات الحوثيين

أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، حرص الحكومة الشرعية اليمنية على تجنيب اليمنيين المخاطر والتخفيف من معاناتهم الحالية التى تسبب بها الانقلاب، والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، ومناقشته مع أعضائها الدور الذى يمكن أن تضطلع به الأجهزة الحكومية فى تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة السياسية اليمنية تجاه حقوق الإنسان.
وأشار نائب الرئيس - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية التى تمارسها ميليشيا الحوثى بحق الشعب اليمنى.
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