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نائب الرئيس اليمنى: حريصون على تجنيب اليمنيين مخاطر انتهاكات الحوثيين

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:00 ص
نائب الرئيس اليمنى: حريصون على تجنيب اليمنيين مخاطر انتهاكات الحوثيين نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح
عدن (أ ش أ)
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أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، حرص الحكومة الشرعية اليمنية ‏على ‏تجنيب اليمنيين المخاطر والتخفيف ‏من ‏معاناتهم الحالية التى تسبب بها الانقلاب، والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان.‏

جاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، ومناقشته مع أعضائها الدور ‏الذى يمكن ‏أن تضطلع به الأجهزة الحكومية فى تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة ‏السياسية ‏اليمنية تجاه حقوق الإنسان. ‏

وأشار نائب الرئيس - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية ‏التى تمارسها ميليشيا الحوثى ‏بحق الشعب اليمنى.

 


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