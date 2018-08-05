نائب الرئيس اليمنى: حريصون على تجنيب اليمنيين مخاطر انتهاكات الحوثيين

عدن (أ ش أ)

أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، حرص الحكومة الشرعية اليمنية ‏على ‏تجنيب اليمنيين المخاطر والتخفيف ‏من ‏معاناتهم الحالية التى تسبب بها الانقلاب، والتزامها بالقوانين والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان.‏

جاء ذلك خلال لقائه أمس السبت، مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، ومناقشته مع أعضائها الدور ‏الذى يمكن ‏أن تضطلع به الأجهزة الحكومية فى تسهيل مهامها كالتزام ومبدأ تنتهجه القيادة ‏السياسية ‏اليمنية تجاه حقوق الإنسان. ‏

وأشار نائب الرئيس - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى الانتهاكات والجرائم الإنسانية ‏التى تمارسها ميليشيا الحوثى ‏بحق الشعب اليمنى.