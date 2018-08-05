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الأحد، 05 أغسطس 2018 07:40 م
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نائب الرئيس السودانى يوجه بإعداد خطة قومية لترقية وتطوير حقوق الإنسان

الأحد، 05 أغسطس 2018 07:11 م
نائب الرئيس السودانى يوجه بإعداد خطة قومية لترقية وتطوير حقوق الإنسان نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبدالرحمن
الخرطوم (أ ش أ)
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وجه نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبدالرحمن، بإعداد خطة قومية لترقية وتطوير حقوق الإنسان، بإشراف وزارات الخارجية والعدل والجهات ذات الصلة، على أن تكون خطة شاملة تستوعب كل مطلوبات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأحد، الاجتماع الخاص بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى السودان.

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية السودانية السفيرة رحمة صالح العبيد - فى تصريح اليوم الأحد - إن الاجتماع يأتى بهدف اضطلاع القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان بالسودان وحرص الدولة على تطويره.

وأضافت أنه تم - خلال الاجتماع - استعراض جهود وزارة الخارجية والمؤسسات ذات الصلة فيما يتعلق بملف بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن نائب الرئيس وجّه بتعزيز آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بملف حقوق الإنسان بالبلاد.

وفى سياق آخر، ترأس نائب الرئيس السودانى، اليوم، اجتماعا ضم وزير التعاون الدولى وممثلى وزارة الخارجية و اللجنة العليا لجمع السلاح.

وقال الفريق صلاح الطيب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج - فى تصريح اليوم - إن الهدف من الاجتماع هو بحث كيفية إسناد حملة جمع السلاح الجارية الآن، إقليميا ودوليا، وأهمية الاستفادة من التفاعل الدولى معها.

وأشار إلى أنه تم - خلال الاجتماع - تقديم ورقة من المفوضية تتعلق بمطلوبات الحملة من المجتمع الدولى والإقليمي، لافتا إلى أنه تقرر تكوين لجنة مشتركة بين المفوضية ووزارتى الخارجية والتعاون الدولى لإدخال الملاحظات على الورقة.

 


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