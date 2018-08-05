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موسكو تسترد الوثائق المفقودة للصحفيين الروس القتلى فى أفريقيا الوسطى

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:14 م
موسكو تسترد الوثائق المفقودة للصحفيين الروس القتلى فى أفريقيا الوسطى المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على استرداد الوثائق التى فُقدت خلال نقل جثامين الثلاثة صحفيين الذين قُتلوا فى جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأوضحت زاخاروفا، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجثامين نُقلت إلى روسيا اليوم عبر رحلة طيران عادية ولكن للأسف فُقدت بعض الوثائق خلال عملية النقل التى لم يقم بها النقل الجوى الروسى وإنما رحلات جوية عادية تقوم بها شركة أجنبية.

وكان صديق أورخان جمال -أحد الصحفيين القتلى- قد كتب على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن شهادة وفاة جمال التى وقعتها القنصلية الروسية لدى جمهورية أفريقيا الوسطى فُقدت وذلك الأمر قد يؤجل الجنازة.

 


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