موجز 10 مساء.. التموين تلغى البحث الاجتماعى للعمالة عند إضافة المواليد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تيسيرا على المواطنين خاصة من محدودى الدخل والعمالة الموسمية المؤقتة، قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل بالاتفاق مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلغاء البحث الاجتماعى خلال تقدم أصحاب العاملة الموسمية المؤقتة، بطلبات إلى مكاتب التموين لاضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، حيث سيقوم أصحاب العمالة الموسمية بالتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة أبنائهم على البطاقات، دون تقديم بحث اجتماعى وذلك فى إطار سعى الوزارة على التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

بدأ النجم المصرى محمد صلاح مع فريقه ليفربول استعداداته لمواجهة فريق تورينو الإيطالى الودية، والمقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى أخر استعدادات الريدز للموسم الجديد.

قال الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن القطع المصرية المهربة إلى إيطاليا عادت فى وقت قياسي، حيث إن عادةً ما تستغرق الآثار المهربة وقتًا من سنة إلى ثلاثة سنوات على الأقل، لكنها عادت فى غضون ٣٠ يومًا فقط.

أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن الأجهزة الأمنية ما زالت تجرى التحقيقات فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس حتى الآن ولم توجه التهمة لأحد سواء للدير أو من خارجه.

قال أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، إن الادعاءات التى ذكرها معصوم مرزوق القيادى بحزب التحالف الشعبى والتى تحمل إهانة للقضاء المصرى وقضاء المحكمة الدستورية، عبر "بوست" نشره على حسابه الشخصى على إحدى مواقع "السوشال ميديا"، هو تحليل موجه يستهدف النيل من استقلال القضاء.

تيسيرا على المواطنين خاصة من محدودى الدخل والعمالة الموسمية المؤقتة، قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل بالاتفاق مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلغاء البحث الاجتماعى خلال تقدم أصحاب العاملة الموسمية المؤقتة، بطلبات إلى مكاتب التموين لاضافة أبنائهم على البطاقات التموينية، حيث سيقوم أصحاب العمالة الموسمية بالتوجه إلى مكاتب التموين لإضافة أبنائهم على البطاقات، دون تقديم بحث اجتماعى وذلك فى إطار سعى الوزارة على التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

ننشر الكشوف الخاصة بأسماء ومواعيد الامتحان الإلكترونى لطلاب الدفعة الثانية المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

بعدما أهان معصوم مرزوق القيادى بالحزب الشعبى الاشتراكى، القضاء المصرى صراحة، من خلال تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، حرض الهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان والتى تبث من تركيا، معصوم مرزوق على الشر ضد الدولة المصرية.

حرص الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على إهداء وزير الخارجية الإيطالى، إينزو مورافو، نموذخا مستنسخا لمركب فرعونى، خلال زيارة الأخير للمتحف المصرى بالتحرير.

قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك 45 مدرسة يابانية، ستتدخل إلى الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل موزعة على 25 محافظة بمستوى الجمهورية، مضيفا إلى أنه تم فتح التقديم أمام أولياء الامور والطلاب 12 يوليو الماضى، ويتم الاختيار وفقا للتوزيع الجغرافى بقرب السكن من المدراس المحددة.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، توجد خطة كبيرة لتطوير السكك الحديدية المصرية من بينها تطوير عربات نقل الركاب بكل الفئات سواء من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وتابع: "جارى التفاوض على تطوير قطارات الدراجة الثالثة حتى تكون مكيفة لتكون نقلة كبيرة لقطاع عريض من الشعب المصرى".

"الأماكن التى لم توافق البطريركية على إنشائها كأديرة سيتم تجريد من قام بهذا العمل من الرهبنة والكهنوت والإعلان عن ذلك، مع عدم السماح بأى أديرة جديدة إلا التى تقوم على إعادة إحياء أديرة قديمة، ويتم ذلك من خلال رعاية دير معترف به (عامر)"، حملت السطور السابقة القرار الثاني الذى استصدره "البابا تواضروس الثاني" من المجمع المقدس للكنيسة ضمن القرارات المعروفة باسم "ضبط الرهبنة" القبطية، إلا أن تلك القرارات التى وصفت بالحاسمة سبقتها بيانات تمهيد متابعة من المجمع المقدس ومن الكنائس منفردة ومن المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القس بولس حليم، حذرت فى أكثر من مناسبة من تلك المبانى التى انتشرت فى صحارى مصر، حملت شكل الأديرة الخارجى دون روحها، بنيت بتبرعات الأقباط وأموالهم دون مشورة كنيستهم ومجمعها المقدس، فتسببت فى أزمات متتابعة بين الدولة والكنيسة من ناحية، وبين الكنيسة والأقباط من ناحية أخرى.





لجأت وزارة الأوقاف لحيلة جديدة وهى مدرسة المسجد الجامع وهو الاسم المستحدث لمصطلح "الكتاب" التى تربى على العديد من الأجيال فى السنوات الماضية وتخرج منها علماء من مختلف المجالات وكانت سبباً فى نشر تعاليم الإسلام الوسطى المستنير على أيدى شيوخ أجلاء فى القرى الصغيرة .





بتفكير خارج الصندوق، وفى خطوة من شأنها حال تطبيقها توفير العديد من الموارد بخلاف حل مشكلة الزحام المرورى فى شوارع وميادين القاهرة الكبرى، تدرس حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خفض عدد أيام العمل الرسمية ببعض الجهات الإدارية لأربعة أيام فقط مع زيادة عدد ساعات العمل فى اليوم الواحد، وهو ما كشفت عنه مصادر فى مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدة أن الخطوة ما تزال قيد الدراسة وأن تطبيقها يقتصر على مدى قدرة الهيئات الحكومية كل على حدة على التنفيذ.