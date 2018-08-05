موجز أخبار الساعة 1 .. مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان القوات المسلحة مقتل 52 إرهابيا وتدمير 32 عربة أسلحة بـ"سيناء 2018"وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت القوات المسلحة، أنه استكمالاً لمسيرة البطولات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة فى ملاحقة العناصر الإرهابية بالعملية الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب، واستمراراً لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

عقد وزير الخارجية سامح شكرى ظهر اليوم الأحد، جلسة مشاورات سياسية مع إينزو موافيرو ميلانيزى وزير خارجية إيطاليا الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة أعدت مقترحا لإعادة تسعير رسوم جمع القمامة من المنازل، بحيث يبدأ من 4 جنيهات إلى 24 جنيها شهريا.

تحدى زووم موضة جديدة تخطف الأضواء من تحدى كيكى انتشر على الإنترنت فى الأسابيع الأخيرة، ونال الشعبية بفضل سهولة المشاركة فيه حيث يمكن البقاء فى المنزل وتنفيذ كل خطوات التحدى دون الحاجة لركوب سيارة حقيقية وقيادتها، لكنه مع ذلك يظل خطرا على الصحة ويمكن أن يتسبب فى حوادث مرعبة للمشاركين فيه.

رصد "اليوم السابع"، تجميع عددا من الفلاحين لقش الأرز، بمنطقتى كرداسة وناهيا، بالقرب من محور 26 يوليو، وأشعلوا بها النيران، مما تسبب فى إصدار أدخنه بكثافة فى المنطقة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن كل البعثات الرسمية، سواء الرئيسية أو الداخلية أو التضامن، وبعثة الوعاظ، لها هدف واحد هو خدمة الحجيج وتمثيل مصر بوجهها الحضارى.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، على أن الوزارة تستعد لطرح 30 محمية طبيعية بحق انتفاع من 5 إلى 10 سنوات.

يلعب قسم الطب الشرعى الميدانى بمصلحة الأطباء الشرعيين دورا هاما ورئيسا فى تحقيق العدالة، والمساعدة فى الوصول الى الحقائق العملية المجردة، من خلال توفير الأدلة والبراهين وكشف الحقائق في القضايا التى بها شق طبى ، كجرائم القتل وضحايا العنف، خاصة العنف الأسرى والانتحار واشتباه الاغتصاب، والعجز الجنسى .

أكد المستشار عمر مروان، رئيس بعثة الحج، وزير شئون مجلس النواب، أن التعاون دائم بين وزارتى الأوقاف والشئون النيابية، مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر، موضحا أن الامتناع عن السياسة فى الحج لا يمنع من الدعاء لمصر، التى هى العمود الفقرى للأمة العربية والإسلامية، وهى التى وفرت إمكاناتها لكل مواطن ليحج.