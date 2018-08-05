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الأحد، 05 أغسطس 2018 03:14 م
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مقتل 3 جنود صوماليين فى هجوم انتحارى خارج مقديشو

الأحد، 05 أغسطس 2018 02:17 م
مقتل 3 جنود صوماليين فى هجوم انتحارى خارج مقديشو انفجار الصومال صورة ارشيفية
رويترز
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 قالت الشرطة ومتشددون إن ثلاثة جنود صوماليين على الأقل قتلوا فى هجوم انتحارى ببلدة أفجوى التى تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الغربى من العاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم،وكان جنود صوماليون قد انتشروا فى البلدة خلال الأيام الماضية تمهيدا لزيارة متوقعة للرئيس الصومالى عبد الله فرماجو.

وقال نور على وهو ضابط شرطة لرويترز عبر الهاتف من أفجوى ، "أطلق الجيش والشرطة النار على سيارة ملغومة مسرعة اليوم وانفجرت فى منطقة أفجوى. نعرف حتى الآن أن ثلاثة جنود قتلوا".

 


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