video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 05 أغسطس 2018 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مفوضية اللاجئين: لا تنسيق مع أى طرف حول عودة اللاجئين السوريين

الأحد، 05 أغسطس 2018 08:10 ص
مفوضية اللاجئين: لا تنسيق مع أى طرف حول عودة اللاجئين السوريين مهاجرين - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم وجود أى تنسيق مع أى جهة فى الوقت الراهن، لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق باسم المفوضية فى الأردن محمد حوارى لصحيفة "الغد" الأردنية أمس: "نسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة لكن لغاية اللحظة لا يوجد أى تنسيق مع أى أطراف حول هذا الشأن".

وأضاف: "اللاجئ هو بوصلة خريطة العودة، والمفوضية تدعم عودة اللاجئين على أن تكون عودة طوعية وتحفظ لهم الأمان والاستقرار".

وفى تصريحات سابقة، قال ستيفانو سيفيرى الممثل المقيم للمفوضية فى الأردن إنه "خلال عامى 2016 و2017 عاد نحو 15 ألف لاجئ سورى إلى بلادهم، والعام الحإلى تراجع العدد بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع جنوب غرب سوريا"، نافيا وجود أى علاقة بين تقليص حجم مساعدات اللاجئين السوريين ودفعهم للعودة إلى بلادهم.

ويتوزع اللاجئون فى المخيمات بالأردن على: 78.5 ألف فى مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا فى مخيم الأزرق و7 آلاف فى المخيم الإماراتى، فيما يشكل الأطفال نحو 48.3% منهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفوضية اللاجئين تقدم مساعدات إنسانية للنازحين بسبب أعمال العنف فى إثيوبيا

مفوضية اللاجئين تشكر الأردن على استضافة 422 مواطنا سوريا

مفوضيه اللاجئين

لاجئين

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

دياب محفوظ والد "طفل التهريب": ابنى أخطأ ولكن لا يحق إظهاره بهذا الشكل

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

تقارير إعلامية: قضاء لبنان يلاحق شركة قطرية ببيروت لتورطها بـ"غسيل الأموال"

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

البرلمان يشهر الكارت الأحمر للشركات المتعثرة فى إنهاء مشروعات الصرف الصحى..لجنة الإسكان تعد قائمة سوداء تمهيدا لعدم التعامل معها وتؤكد:هناك أعمال متوقفة منذ الثمانينات..عاطف عبد الجواد: سوء التخطيط وراء الأزمة

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

محمد صلاح يخطف أنظار جماهير ليفربول خلال مواجهة نابولى.. صور

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

أعز الولد.. الملك سلمان يداعب حفيده عبد العزيز فى جلسة أسرية "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة