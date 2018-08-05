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الأحد، 05 أغسطس 2018 05:22 م
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معسكر تدريبى لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:05 م
معسكر تدريبى لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور أشرف عبد الحفيظ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة  نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، معسكر تدريببى لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة ومنظمة المرأة العربية ومؤسسة خريطة التحرش بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 / 8  / 2018 .
 
حضر المعسكر الدكتورة نهير الشوشانى مدير وحدة مناهضة التحرش بجامعة الفيوم، وليلى طه قاسم رئيس المجلس القومى للمرأة فرع الفيوم، والدكتورة ياسمين على رئيس الوفد الطلابى لجامعة القاهرة، وسوزان عبد القادر مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
أوضح الدكتور أشرف عبد الحفيظ أنه يشارك بالمعسكر (33) طالب وطالبة من جامعتى الفيوم والقاهرة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من المعسكر هو تأسيس مجموعة من الكوادر البشرية لتكون مؤهلة ومدربة وقادرة على نشر الوعى للمجتمع لمواجهة ظاهرة التحرش.
 
وأضافت  ليلى طه رئيس المجلس القومى للمرأة بالفيوم، أن وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة الفيوم تعد سابع وحدة يتم إنشائها على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المعسكر عقد ورش عمل يومية عن تعريف التحرش وأسبابه وكيفية مواجهته وقانون التحرش، وكذلك كيفية تنظيم حملات توعية لمواجهة التحرش.
 
معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم
معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم

معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم
معسكر تدريبي لمناهضة العنف ضد المرأة بالفيوم

 


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