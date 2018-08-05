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مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد

الأحد، 05 أغسطس 2018 11:47 م
مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد جثه - ارشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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لقيت منذ قليل فتاة تناهز السابعة عشر من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة على ابن أبى طالب بحى الزهور ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية واخطارالنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الزهور بادعاء سقوط فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من الطابق الرابع بحى الزهور، جثة هامدة، متأثرة بكسر بقاع الجمجمة وكسر الفك السفلى ونزيف حاد بالأنف والأذن.

 

وتم تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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مصرع فتاة اثر سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور




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