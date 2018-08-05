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الأحد، 05 أغسطس 2018 06:53 م
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مصرع عامل غرقا بمصيف جمصة

الأحد، 05 أغسطس 2018 06:20 م
مصرع عامل غرقا بمصيف جمصة استخراج جثة غريق - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقى عامل مصرعه غرقا بمصيف جمصة أثناء السباحة بعد أن جرفه التيار.

 

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى جمصة  بوصول "ا.  ن.  ا"،  18 سنة  عامل ومقيم قرية الطيبة مركز المنصورة جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

 

قرر والد المتوفى أنه حال قيام نجله بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصه جرفه التيار وتوفى غرقا، وجاء تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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