مصادر يمنية: مليشيات الحوثى تقتحم منازل المدنيين فى الدريهمى للتمركز داخلها

عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم الأحد، بأن مليشيات الحوثى اقتحمت منازل فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة غربى اليمن وطردوا سكانها بالقوة، من أجل التمركز داخلها ونشر قناصتهم .

وقالت المصادر - لقناة ( سكاى نيوز) الإخبارية - أن مليشيات الحوثى داهمت بعض المنازل، منها منزل مدير مكتب الصحة بالمديرية محمد عبد الله قاضى، وعندما رفضت الأسرة ذلك أطلقوا النار وأجبروا النساء والأطفال على مغادرة المنزل.

وأضافت المصادر أن المتمردين نشروا القناصة فى بعض المنازل والمبانى لمنع تقدم القوات المشتركة، لا سيما من الجهة الشمالية الغربية للمدينة.

وتأتى هذه التطورات مع استمرار المواجهات بين القوات المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة من جهة، ومليشيات الحوثى من جهة أخرى، فى أطراف مركز الدريهمى.

وكانت ألوية العمالقة قد دفعت أمس السبت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى محيط مركز الدريهمى، كما أعلنت المقاومة الوطنية الدفع بقوات جديدة إلى محافظة الحديدة.