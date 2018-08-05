مستشفى العريش تعلن وصول 12 طبيبا من 4 جامعات للكشف على الأهالى

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت إدارة مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم، وصول 12 طبيب متخصص من جامعات القاهرة والزقازيق والمنصورة والأزهر للشف على الأهالى حتى 10 اغسطس الجارى.

وأوضح إدارة المستشفى، فى بيان لها، أن وصول الأطباء جاء فى إطار بروتوكول التعاون بين المستشفى وهذه الجامعات لتوفير قافلة طبية أسبوعية خدمة لأبناء شمال سيناء.

والأطباء هم الدكتور محمد أحمد الشرقاوى مدرس أنف وأذن بجامعة الأزهر، والدكتور عمر عبد المنعم عبد العزيز مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب جامعة القاهرة، والدكتور أحمد عطا لله محمد مدرس جراحة مخ وأعصاب جامعة القاهرة، والدكتور عصام سعد عبد الواحد أستاذ جراحة قلب وصدر جامعة الزقازيق، والدكتورة دينا محمد عثمان، مدرس جراحة قلب وصدر جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد صلاح الدين عثمان، مدرس مساعد جراحة عظام جامعة المنصورة، والدكتور محمد صلاح محمد أستاذ جراحة عامة جامعة الزقازيق، والدكتور حازم نور عبد اللطيف، مدرس جراحة عامة الزقازيق، والدكتور، عباس أبو مسلم مدرس مساعد رمد جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الرحمن ممدوح مدرس مساعد تخدير جامعة المنصورة، والدكتورة سهام صبرى أستاذ مساعد جهاز هضمى جامعة الأزهر، والدكتور أحمد رياض توفيق أستاذ مساعد أوعية دموية بجامعة القاهرة.