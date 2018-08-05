مسئولون عراقيون يحذرون من عودة نشاط "داعش" غرب الموصل

بغداد (أ ش أ)

حذر مسئولون عراقيون فى حكومة محافظة نينوى، اليوم الأحد، من عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق الصحراوية غرب الموصل .

وقال عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة نينوى، بنيان الجربا - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) - أن " هناك مخاوف من عودة نشاط خلايا داعش فى المحافظة بسبب الفراغ الأمنى"، محذرا من عودة العناصر الإرهابية إلى تلك المناطق بسبب ضعف التواجد الأمنى.

ومن جانبه، طالب عضو مجلس المحافظة اضحوى السعيد الجهات الحكومية بزيادة عناصر الشرطة المحلية بما يسهم فى حفظ الأمن داخل نينوى.

وكانت محافظة نينوى قد شهدت فى الآونة الأخيرة خروقات أمنية وحوادث قتل دفعت بالحكومة العراقية إلى العمل على إعادة هيكلة القوات الأمنية وإخراج مقرات الحشد الشعبى، وفصائله من مدينة الموصل .