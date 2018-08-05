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مسؤول: انتحارى يقتل 3 من جنود حلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:08 ص
مسؤول: انتحارى يقتل 3 من جنود حلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان نقل مصابين فى افغانستان ارشيفية
رويترز
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اعلن مسؤوول بحلف شمال الأطلسى فى شرق أفغانستان عن مقتل 3 جنود على يد انتحارى .

يذكر ان مسئولون محليون فى أفغانستان اعلنوا اليوم الأحد، استهداف انتحارى يستقل سيارة مفخخة لقافلة تابعة للقوات الأجنبية فى إقليم "باروان".

 

وقالت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم إقليم "باروان" - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - أن الهجوم وقع فى حوالى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلى لأفغانستان)، عندما كانت القافلة تمر فى منطقة "خالا زاى"، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا مدنيون جراء هذا الهجوم.

وأضافت شاهكار أن القوات الأجنبية فرضت طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم، وذلك دون الإشارة إلى ما إذا كان هناك ضحايا فى صفوفهم.


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حلف شمال الأطلسى

أفغانستان

باروان




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