مدير مرور القليوبية: أولوياتي التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم

قال اللواء نبيل عدلى مدير إدارة مرور القليوبية، أن هناك خطة متكاملة وضعتها إدارة المرور لإنهاء الأزمة المرورية بجميع أنحاء المحافظة، خاصة في فتره الذروة بالمناطق السوداء بالقليوبية.

وأشار إلى أن تلك المناطق السوداء تقع عند مزلقان قلما، وكوبري قها، وعند توشيبا العربي بالطريق الزراعى، وميدان المؤسسة

وأوضح "عدلي" في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هذه الخطة تشمل انتشار لرجال المرور بكل تلك المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

وتابع مدير إدارة المرور، أن من أولوياته التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم، حيث تم توفير خدمة النداء الآلي بـ7 وحدات مرورية على مستوى المحافظة، بالإضافة انه سيتم إنشاء وحدة مرورية جديدة بالخانكة بجانب الموجودة حاليا.

وأشار "عدلي" أن الإدارة تشن حملات بصفة دورية لضبط السيارات المخالفه والتكاتك ويتم التعامل معها وفقا للقانون،

حيث يتم ضبط التكاتك التي لا تحمل لوحات ، ويتم حجزها، حتى يقدم مالكها أوراق ملكيته لها ويتم ترخيصها، كل ذلك من أجل أمن المواطنين، كما يتم شن حملات لضبط السيارات المبلغ بسرقتها ، بجانب حملات مرورية على كورنيش النيل ببنها ومنع السيارات من الانتظار الخاطئ، لتسهيل الحركة المرورية.

وأكد مدير إدارة المرور، أن هناك خطة للقضاء على المواقف العشوائية خاصة بمدن الخصوص وشبرا الخيمة، ويتم التعامل مع السائقين المخالفين وفقا للقانون ودفع الغرامة المطلوبة ، مؤكدا أن هدف الرجل المرور هو خدمة المواطن وتحقيق خدمة مميزة له.