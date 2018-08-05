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مدير أمن الوادى الجديد: تمشيط الفرافرة لضبط مرتكب حادث قرية الخير والنماء

الأحد، 05 أغسطس 2018 05:14 ص
مدير أمن الوادى الجديد: تمشيط الفرافرة لضبط مرتكب حادث قرية الخير والنماء قوات شرطة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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قال اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم الدفع بقوات شرطة وتعزيزات أمنية إلى موقع المداهمات بمحيط قرية الخير والنماء بالفرافرة، لضبط مرتكب حادث قتل عدد من المزارعين وإطلاقه النار على القوات، مما أدى لإصابة ملازم أول من قوات مباحث مركز شرطة الفرافرة، تم نقله لتلقى العلاج اللازم.

 

وأضاف مدير الأمن، أنه جارى تنفيذ حملات أمنية مكبرة وتمشيط للمناطق الجبلية لضبط المتهم فى الحادث، مؤكدًا أن الحادث وقع صباح أمس السبت، لخلافات بين الطرفين لاذ الجانى بالفرار، وتم تشكيل قوات أمنية لتعقبه وضبطه، حيث بادر القوة بإطلاق النيران، مما أدى لوقوع حادث إصابة للضابط، وجارى استكمال الحملات الأمنية لضبطه.

 


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